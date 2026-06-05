◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第1代表決定トーナメント3回戦東邦ガス5―3西濃運輸（2026年6月5日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）2年ぶりの都市対抗出場を狙う東邦ガスが接戦を制し、第1代表決定戦に進出した。1点を8回に柴田圭輝の左前適時打で同点に追いつくと、9回2死一、二塁から新人の江川日那太（中部学院大）が中越えへ勝ち越しの決勝2点三塁打。終盤の逆転劇で西濃運輸を下した。2―3の4回以降は