物価高による消費の落ち込みが続いています。総務省が発表した4月の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額は32万8969円となりました。物価変動の影響を除いた実質で前年の同じ月に比べ0.5％の減少で、マイナスは5カ月連続です。食品はマイナス0.6％で、中でも価格の上昇が大きいものの落ち込みが顕著で、飲料が3.6％、菓子類が2.7％のマイナスとなっていて、このところ大きな価格上昇が続いているチョコレートは1