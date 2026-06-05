NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。ヤクルトは小川泰弘投手の登録を抹消しました。前日の4日のロッテ戦では、先発のマウンドに上がった小川投手。初回に2点を失うと、3回、5回にもロッテに得点を許し、5回を投げて9安打、6奪三振、5失点で降板となり4敗目となりました。小川投手はここまで7試合に登板し、1勝4敗、防御率5.45を記録しています。