映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日全国公開)の本編映像が公開された。映画『マジカル・シークレット・ツアー』場面カット○研究員たちの熱狂的で愛おしい“オタク”全開の姿今回公開となったのは、研究所で働く清恵役の黒木華と、その後輩・椎名を演じる青木柚が、ペンライトを振り回しながら踊り狂う、“推し活”全開の貴重な本編シーン。奨学金という多額の借金をかかえ、非正規雇用の研究員として日々ギリギリの