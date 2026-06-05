◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）オリックス・渡部遼人外野手が５日、下半身のコンディション不良のため、出場選手登録を抹消された。プロ５年目の今季は高い守備力と走力を武器に中堅の定位置を確保し、４６試合に出場。打率２割６分２厘、プロ初アーチを含む３本塁打、１０打点、リーグ２位の１１盗塁と完全開花が間近だった。渡部にとっても、チームにとっても痛い離脱。投手