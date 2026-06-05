◆ファーム・リーグ中日８―３巨人（５日・ナゴヤ球場）巨人２軍は中日に３―８で敗れ、連勝は７で止まった。先発の山城京平投手（２２）が３回７安打７失点。４四死球と制球も乱れた。３番手で登板した育成・板東湧梧投手（３３）が３回３安打無失点、５奪三振の好投を見せた。打線は三塚琉生外野手（２２）がチーム唯一のマルチ安打をマーク。浅野翔吾外野手（２１）が３打数１安打１打点で、２８日の２軍合流後は６戦連