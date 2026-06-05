元ヤクルト監督の古田敦也氏が、５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＤｅＮＡ前監督で「横浜ＤｅＮＡベイスターズアンバサダー」を務める三浦大輔氏、千葉ロッテマリーンズ前監督の吉井理人氏とともに、監督時代の睡眠について語った。選手兼任として監督を務めた経験がある古田氏は「選手時代は自分が疲れてるから、もう寝て忘れて次の日頑張ろうと思ってた」「意外とコーチとか監督とかみんな引きずるよね。ミ