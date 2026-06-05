女優の仲里依紗が５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲストの俳優・賀来賢人と駆け出し時代の思い出を語った。賀来の登場に「ようやく出てもらえた」と大喜びした仲。同い年ならではのテンポ良いトークでカバンの中身紹介などを行った。動画の後半では賀来賢人がプロデューサーも務めた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（穂志もえか主演、６月５日公開）の話題に。賀来はセッ