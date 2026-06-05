韓国のアイドルグループ・CORTISが自身初となる単独ツアーを開催する。ヒット曲「REDRED」などで知られるマーティン、ジェームス、ジュフン、ソンヒョン、ゴンホの5人が、「PUT YOUR PHONE DOWN」ツアーを発表、8月4日のトロント公演を皮切りに、北米ツアーを開催、7月18日からの韓国公演を経て、9月4日から6日まで来日公演を行う。 【写真】躍動感にあふれるCORTIS BTSやTOMORROW X TO