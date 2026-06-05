栃木シティの相澤ピーターコアミがオーストリア2部へ完全移籍する2026-27シーズンよりJ2リーグを戦う栃木シティは6月5日、GK相澤ピーターコアミが戦略的パートナーシップを締結しているオーストリア2部のシュヴァルツ・ヴァイス・ブレゲンツへ、完全移籍することを発表した。クラブは公式Xで「栃木シティに来てくれてありがとうオーストリアでのさらなる飛躍を」と、J昇格以来、クラブの正GKを務めてきた相澤へエールを送って