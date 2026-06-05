グループNCT（エヌシーティー）のメンバー、ドヨンが「最高のコミュニケーション王」投票で1位を獲得した。ファン投票100％で選出される今回の投票で、ドヨンはファン投票3万7401票を獲得し、総得票率83．5％の支持を受けて1位に選ばれた。続いて2位は、ファン投票3814票、総得票率8．6％の支持を得たクロスオーバーボーカルグループ「Fortena（フォルテナ）」のメンバー、ソ・ヨンテクが占めた。3位には、ファン投票1828票、総得