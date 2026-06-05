アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、毎年期間限定で販売されている「ピーチデザート」2026年6月より、ピーチのジューシーな果肉感を堪能できるピーチデザートとして「ジョッキパフェ（ピーチ）」など4種類がラインナップされます☆ びっくりドンキー「ピーチデザート」2026 発売日：2026年6月10日(水)販売開始時間：朝10時テイクアウト・デリバリー：不可販売店舗：全国のびっくりド