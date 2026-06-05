２日、「渤中１９−６」ガス田第２期開発プロジェクトの建造現場。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社天津6月5日】中国石油大手の中国海洋石油集団の傘下、海洋石油工程の天津スマート製造基地で2日、渤海で初となる1千億立方メートル級大型ガス田「渤中19-6」の第2期開発プロジェクトに用いるプラットフォーム3基の主体構造が完成した。プロジェクトは本格的な建設段階に入った。「渤中19-6」は渤海中部に位