プロ野球・DeNAは5日、九鬼隆平選手を1軍登録、古市尊選手の登録を抹消しました。久鬼選手は前回5月14日に登録を抹消され、ファームでは直近4試合で13打数7安打、1本塁打、4打点と調子を上げ1軍再登録となりました。抹消された古市選手は5月16日に移籍後初の1軍登録となりましたが、3試合の出場で6打数無安打。5月30日の西武戦ではスタメンマスクをかぶりフル出場しましたが、6失点の内容。試合後は配球面で自身に課題をあげており