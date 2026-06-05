内閣府が入る庁舎内閣府が5日発表した4月の景気動向指数は、現状を示す「一致指数」（2020年＝100、速報値）が前月から1.1ポイント高い117.9となり、2カ月連続で上昇した。エアコンの買い替え需要が高まっており、中国向けの電子部品の販売も好調だった。中東情勢悪化による影響は限定的で、基調判断は「上方への局面変化を示している」で据え置いた。国の省エネ規制の厳格化で来夏の新製品の値上がりが指摘されるエアコンを含