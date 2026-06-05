中古車販売グッドスピードに対する株式公開買い付けを巡り、同社役員からの情報でインサイダー取引をしたとして、証券取引等監視委員会は5日、金融商品取引法違反の疑いで愛知県の40代男性に課徴金を納付させるよう金融庁に勧告した。