ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、6日午後7時10分開始（日本時間7日午前11時10分）開始の本拠地でのエンゼルス戦に決まった。球団が4日（同5日）に発表した。山本は今季ここまで11試合に登板して5勝4敗、防御率2・86。中5日での登板で、自身3連勝での6勝目を狙う。