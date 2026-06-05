ロッテは５日、グレゴリー・ポランコ外野手が家族の出産のため、一時帰国したと発表した。ポランコは今季４６試合の出場で打率・２０９、４本塁打、１２打点。同日、慶弔休暇特例の対象選手として出場選手登録を外れた。代替指名選手として、この日支配下登録された山崎剛内野手が昇格。元楽天の山崎は今季ファームで打率・３０９、１本塁打、４打点、４盗塁と結果を残し、チャンスをつかんだ。