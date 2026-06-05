ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、5日午後7時10分（日本時間6日午前11時10分開始の本拠地でのエンゼルス戦に決まった。球団が4日（同5日）に発表した。佐々木はもっか2連勝中。前回登板の5月30日のフィリーズ戦では、自身に白星はつかなかったが5回1/3を3安打1失点で7奪三振の好投だった。そこから中5日での登板で4勝目を目指す。今季はここまで10試合で3勝3敗、防御率4・59。