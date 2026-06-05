子育て中の大きな悩みとして、よく話題にのぼる「ママ友」との付き合い方。ちょっとしたコミュニケーションのタイミングや幼稚園の環境などによって、気づけばママ友ができず「ママ友０人」という体験をコミカルに描いた漫画が注目を集めている。【映像】ママ友0人で孤独感→SNSの不満を見て「ホッ」（漫画あり）そんな作者は、ママ友の人間関係をどう見ているのだろうか。（以下、ママスタセレクト『ママ友0人育児道』鶏岡み