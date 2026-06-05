日本野球機構（ＮＰＢ）は５日、出場選手登録を公示した。中日は岡林勇希外野手、味谷大誠捕手を出場選手登録し、木下拓哉捕手、ジェイソン・ボスラー外野手を抹消した。日本ハムはアリエル・マルティネス捕手を昇格させ、柴田獅子投手と梅林優貴捕手を抹消。柴田は４日・広島戦で自身初の投打同時出場していた。ロッテはグレゴリー・ポランコ外野手が家族の出産のため一時帰国するため抹消した。抹消された選手は１５日