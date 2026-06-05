犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐ心理 1.どんな人であるかを知りたい 犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐのは、その人がどんな人であるかを知りたいからです。 ニオイを嗅いでもらえるということは、犬に興味を持ってもらえた、好意を持ってもらえたということです。 犬は視覚よりも聴覚よりも、嗅覚を使って情報収集をします。相手が人である場合では、基本となる情報源は「皮脂」と「汗」です。 犬は人の皮