大物（大阪市）は創業70周年を迎える2028年に向け、基幹システムの刷新を進めている。単なる機能の更新ではなく、営業力強化とその先の利益拡大、若返りを含む組織改革、サプライチェーンへの波及効果まで広く見据えたものである。今期の業績は減収で推移するが、「売上が減っても利益が伸びるという構造転換の初年度」（日阪俊典社長）と位置付け、「70周年を迎えるのにふさわしい企業」として成長を目指す。◇◇前期