オタフクソースはレモン味の業務用ソース2品を発売した。一つがご当地シリーズの「佐世保 レモンステーキソース」。レモンステーキは1955年ごろ、「夏場にさっぱり食べられる肉料理を」という声を受け、佐世保の洋食レストランで誕生したと言われる。レモンとにんにくのほか、フランス料理由来のガストリックソースを加え、肉だけでなく海鮮や野菜との相性も良く仕上げた。佐世保観光コンベンション協会と共同でロゴを作成し