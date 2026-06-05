HoYoverseが展開するオープンワールドRPG『原神』と、カルビーの「じゃがりこ」ブランドによるコラボレーションが実施されることが発表された。コラボパッケージ商品は6月中旬より全国で期間限定発売される。 【画像あり】パイモンとモンドの仲間がパッケージに 今回のコラボは、2024年に実施された初コラボに続く2度目の展開となる。対象商品は『じゃがりこ細いやつ サラダ』『じゃが