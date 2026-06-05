Phoenixxは、『ダンジョン崩し』をNintendo Switch、iOS、Android向けに、6月18日より配信することを発表した。 【画像あり】冒険者を解放してダンジョンを壊しまくれ！スクリーンショット 本作は、『勇者30』『百人勇者』などのディレクターを務めた吉田浩太郎氏が開発を手がけるダンジョン“破壊”シューティングゲーム。破壊魔法を操る魔女となり、ダンジョンを粉々に破壊していく内容で、シン