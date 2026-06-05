ホラークリエイティブカンパニーの闇が、新たなゲームレーベル『YAMI GAMES』を立ち上げたことを発表した。 【画像あり】新レーベル『YAMI GAMES』で発表された2タイトル あわせて、本レーベル第一弾タイトルとして、2026年夏にリリース予定のホラーゲーム『たろうくんはいってきました』、2027年内にリリース予定の『報連喪症候群』の2作品が公開された。