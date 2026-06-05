『ダンガンロンパシリーズ』と東武動物公園のコラボイベント「ダンガンロンパシリーズ×東武動物公園」が、7月4日から9月27日まで開催されることが発表された。 【画像あり】野崎つばたによる飼育係姿の描き起こしイラスト 本コラボでは、イラストレーターの野崎つばたによる新規描き起こしイラストが制作された。キャラクターたちを飼育係の姿で描いたイラストや、動物パーカー