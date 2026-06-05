LINEヤフーは、AIエージェント「Agent i」の機能拡充に向けた社内開発タスクフォースの第2弾公募を開始した。報奨金総額を第1弾の3000万円から5000万円規模へと増額し、社内からの新たなプロジェクト創出を促進する。 LINEヤフーは4月より、Yahoo! JAPANのAIアシスタントとLINEのLINE AIを統合したAIエージェント「Agent i」の提供を開始した。同社では生成AI活用の義務化を前提に、AIによ