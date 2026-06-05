ザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマの去就が注目を集めている。昨年の夏にシント＝トロイデンからザンクトパウリに移籍した24歳MFは、加入当初から定位置を確保してチームの主力となった。一方で今季、低迷が続いたザンクトパウリはリーグ戦を最下位で終えて２部降格が決定。藤田もシーズン終盤は本来のパフォーマンスを発揮しきれず、北中米ワールドカップの日本代表メンバーからも落選した。 そんなな