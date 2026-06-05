５月下旬の国内合宿では別メニュー調整だった鈴木唯人（フライブルク）が、事前キャンプ地のモンテレイに入ってから全体トレーニングを全て消化。６月４日（日本時間５日）の練習後には、「だいぶ身体も動くので。良い感じかなと思います」と手応えを口にした。鈴木は５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。一時はW杯メンバー入りに黄信号が灯ったが、リハビリを経て代表に合流した。メディカルスタッフと協議したうえ