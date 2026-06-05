練習場の変更は選手にとってストレスになりそうだ(C)Etsuko MOTOKAWA現地時間6月14日の2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）まであと10日。2日から事前合宿地・モンテレイ入りしている日本代表にとっては1日1日が非常に貴重な活動時間である。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見るところが、3日の初日は当初予定されていたメキシコ1部・ティグレスの練