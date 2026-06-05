簡単ではない状況で、W杯出場への準備を続けているイランの面々(C)Getty Images決して穏やかとは言えない心中のまま、一世一代の大一番に臨む。来る6月12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に挑むイラン代表だ。そもそも自分たちの大会参加が歓迎されているのかを問いたくなるような厳しい状況に彼らはいる。今年2月にアメリカとイスラエルによる国内での軍事作戦が影響し、国際情勢が悪化。アジア最終予選を突破し、W杯