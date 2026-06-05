熱帯低気圧が、東シナ海から西日本へと進む見込みです。西日本の南の海上にある梅雨前線も影響し、7日(日)からは九州や四国、近畿では大雨のおそれがあり、土砂災害などに注意・警戒が必要です。熱帯低気圧は、6日(土)は先島諸島を東へと進み、7日以降は九州や四国に近づく見込みです。台風6号と似たようなコースをたどりそうで、一時的に台風になる可能性があります。6日(土)の雨と風の予想ですが、熱帯低気圧は先島諸島を進み、