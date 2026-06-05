◇第97回都市対抗野球大会2次予選近畿地区第1代表決定トーナメント1回戦パナソニック1―4ニチダイ（2026年6月5日大阪シティ信用金庫スタジアム）社会人野球の都市対抗野球は5日、近畿地区第1代表決定トーナメント1回戦が行われ、今年度限りで休部するパナソニックはニチダイに1―4で敗れて黒星発進となった。プロ注目の最速151キロ右腕・柿本晟弥が3回2/3、3失点で降板。5四球を与えるなど持ち前の制球力を発揮できなか