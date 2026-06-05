アストロズ・今井達也投手の次回登板が、6日午後3時10分（日本時間7日午前5時10分）開始の本拠地でのアスレチックス戦に決まった。6回3安打2失点で黒星を喫した5月31日のブルワーズ戦から中5日でのマウンド。4月4日にメジャー初勝利を挙げた相手との対戦で今季3勝目を目指す。メジャー移籍1年目の今井は、今季これまで7試合に投げて2勝3敗、防御率5・52。ここ2試合はクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を続