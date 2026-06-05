ロッテは5日、グレゴリー・ポランコ外野手（34）が家族の出産のため、この日一時帰国したと発表した。慶弔休暇特例の対象で、この日に支配下選手契約が発表された山崎剛内野手（30）がその代替指名選手として出場選手登録された。