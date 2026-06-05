俳優の賀来賢人（36）が5日までに女優の仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルを更新。バッグの中身を紹介した。古くから親交の深い2人。気心の知れた2人ならではのアットホームな雰囲気の中、お互いのバッグの中身を紹介した。賀来はボールペンや充電器を紹介した後に、「シール帳だ」と水色のかわいらしいシール帳を出した。「俺の子供に無理矢理シール帳を作らせれ、俺がいない間にどんどんどんどんシールを貼られ、アイツの