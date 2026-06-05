五輪のタペストリーの前でポーズを取るマルジャン・サトラピさん＝2024年3月12日、フランスの首都パリ/Benoit Tessier/Reuters（CNN）漫画「ペルセポリス」でイラン国民の苦境を世界に訴えたイラン系フランス人のアーティストで、活動家でもあったマルジャン・サトラピさんが死去した。享年56。フランス大統領府は4日、死去を発表した声明でサトラピさんの作品を称賛。「世界中の人を魅了した」とたたえた。「サトラピさんの死去に