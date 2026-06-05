NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。オリックスは渡部遼人選手を抹消し、窪田洋祐選手を登録しました。5年目を迎える渡部選手は今シーズン攻守ともにブレイク。打撃面では、46試合の出場でプロ初ホームランを含む3本塁打を放ち、打率.262をマークしていました。さらに持ち前の俊足を生かし、11盗塁も記録。守備でも広範囲をカバーし好プレーを連発させていました。前日の試合でも最終回に代走起用され、盗塁を決める場面も。勝利