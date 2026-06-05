NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。中日は岡林勇希選手と味谷大誠選手を1軍登録し、木下拓哉選手とボスラー選手を登録抹消しました。岡林勇希選手は4月3日のヤクルト戦の試合中に足を気にするそぶりを見せ途中交代。その後、抹消となっていました。5月27日のファーム・ロッテ戦で実戦復帰となると、6試合に出場し1本塁打含む打率.278をマーク。センター守備でスタメン起用されるなど、攻守に調整を重ねていました。約2か月ぶり