パナソニックは2026年6月4日、自炊を日常的に行う全国の男女800名を対象に、昨今の物価高騰に伴う内食(調理・自炊)への意識・行動変化に関する「物価高における内食事情調査」を発表した。本調査は2026年5月14日〜15日、20代〜50代の日常的に(週3回以上)自炊を行う男女計800人を対象にインターネット調査にて実施された。○昨今の物価高騰と2026年4月の値上げによる節約志向の加速「昨今の物価高騰を受けて、調理のための食材を購