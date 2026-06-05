ロッテは5日、グレゴリー・ポランコが家族の出産のため同日に一時帰国したことを発表した。ポランコは同日に慶弔休暇特例で一軍登録を抹消されていた。ポランコは今季ここまで46試合に出場して、打率.209、4本塁打、12打点の成績。なお、本日支配下選手登録された山粼剛がポランコの代替指名として、移籍後初昇格を果たした。