Cygamesは、同社が運営するマンガ配信サービス「サイコミ」にて6月26日より、平尾アウリ先生の新連載を開始することを発表した。連載開始に先駆け、新連載ビジュアルおよび先行カットが公開された。また、6月5日〜6月17日に開催中の特別企画展「平尾アウリの描く女の子展〜Girls, by Auri Hirao」(会場：Atelier LILIUM／東京・池袋)にて、同ビジュアルを使用した特製ポストカードを来場者へ配布する。(C) Auri Hirao / Cygames, I