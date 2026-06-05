歌舞伎俳優の市川團子、中村壱太郎、市川中車が５日、都内で行われたスーパー歌舞伎「もののけ姫」（新橋演舞場、７月３日〜８月２３日）製作発表記者会見に登場した。アシタカを演じる團子は「スーパー歌舞伎というものは、私の祖父（二代目市川猿翁）が現代の人にも歌舞伎の魅力を広めたいという精神のもと、命がけで創始したものでございます」と説明。改めて「今回は祖父がいない状態で初のスーパー歌舞伎の新作。１人で