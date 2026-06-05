チャン・グンソクが、自身ならではの恋愛スタイルを明かし注目を集めた。“アジアのプリンス”ことチャン・グンソクが、一途な恋愛観を率直に語る。【写真】「好きだった」チャン・グンソク、女優に片思い？6月5日21時40分より韓国で放送されるKBS 2TV『屋上部屋の問題児たち』（原題）に、デビュー34年目の俳優チャン・グンソクが単独ゲストとして出演する。この日の放送でチャン・グンソクは、自身の恋愛観について包み隠さず打