【モデルプレス＝2026/06/05】マクドナルドでは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、6月12日（金）より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。【写真】マリオ「ハッピーセット」第1弾、6月12日開始◆映画の世界観を楽しめる立体フィギュアが登場今回のハッピーセットは、映画『ザ・スーパーマリオギャ