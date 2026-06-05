【モデルプレス＝2026/06/05】女優の佐々木希が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。なめこを使った味噌汁を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳国民的女優「彩り綺麗」具材たっぷり味噌汁披露◆佐々木希、なめこ使った手作り味噌汁披露佐々木は、「なめことほうれん草のお味噌（味噌汁の絵文字）」と言葉を添え、鍋で調理中の味噌汁の写真を投稿。なめこと色鮮やかなほうれん草をたっぷりと入れて仕上げた1品を披露し