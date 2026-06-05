好意を寄せている男性にLINEでメッセージを送ったとき、相手が仕事中でつれない返事が戻ってくるのはありがちなシチュエーションかもしれません。このとき、どんな対処をすると「いい子だな」と思ってもらえるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性409名に聞いたアンケートを参考に、「LINEで『ごめんいま仕事』と返信されたときのフォロー」をご紹介します。【１】「わかってたけど、つい連絡したくなっちゃって」