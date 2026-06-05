テレビ東京は５日、同局の「種から植えるＴＶ」（日曜・前１１時半）で番組の視聴者向けプレゼントの未発送があったことを発表し、謝罪した。同局は、同番組に関して「視聴者プレゼントの抽選および発送が一定の期間、行われていなかったことが判明しました」と説明。「ご応募いただいた視聴者の皆様に深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪した。毎週の当選者選定とプレゼント発送が行われていなかった期間は「２０２２年６